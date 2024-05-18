Наступление издательской индустрии на Spotify продолжается, поскольку Mechanical Licensing Collective подала судебный иск против американского подразделения стримингового гиганта.

Издательская индустрия продолжает свое наступление на Spotify, поскольку Mechanical Licensing Collective (MLC) подала в суд на американское подразделение стримингового гиганта. Причиной иска стали комплексные планы подписки на музыку и аудиокниги, предлагаемые Spotify, которые, по мнению MLC, приводят к снижению лицензионных выплат.

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Согласно заявлению MLC, иск касается "невыплаченных платежей, причитающихся по обязательной механической лицензии, полученной Spotify для воспроизведения и распространения музыкальных произведений в Соединенных Штатах через свою платформу потокового воспроизведения музыки для потребителей".

MLC утверждает, что многоуровневые планы подписки Spotify, которые объединяют музыку и аудиокниги, нарушают механическую лицензию. MLC утверждает, что в соответствии с этой лицензией Spotify должна платить фиксированную ставку за каждую прослушанную песню, независимо от того, является ли она частью плана подписки, включающего аудиокниги или нет.

Издательская индустрия давно обеспокоена практикой Spotify по объединению музыки и аудиокниг в комплексные планы подписки. Издатели утверждают, что это приводит к снижению лицензионных выплат, поскольку аудиокниги не подлежат той же ставке роялти, что и музыка.

Spotify пока не прокомментировал этот иск. Однако компания ранее защищала свои планы подписки, утверждая, что они предлагают пользователям большую ценность и помогают артистам и авторам песен охватить более широкую аудиторию.