Sony Music Group "объявляет войну" несанкционированному использованию музыки для обучения ИИ.

Sony Music Group (SMG) выступила с решительным заявлением, предупредив более 700 технологических компаний и сервисов потоковой передачи музыки о недопустимости использования защищенного авторским правом аудиоконтента для обучения систем искусственного интеллекта (ИИ) без явного разрешения.

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В письмах-предупреждениях SMG подчеркивает, что несанкционированное использование музыки в обучении и разработке ИИ лишает компанию и ее артистов контроля над своим контентом и "соответствующей компенсации".

"Мы признаем значительный потенциал ИИ и хотим сотрудничать с технологическими компаниями, чтобы найти обоюдовыгодные решения", - заявила SMG. "Однако мы не потерпим несанкционированное использование нашего контента и будем защищать права своих артистов".

SMG заявила, что предпримет правовые действия против компаний, которые проигнорируют ее предупреждения. Компания наняла юридическую фирму для расследования и принятия мер в отношении нарушений авторских прав.

SMG призвала технологические компании сотрудничать с ней и другими владельцами авторских прав, чтобы разработать справедливые и прозрачные механизмы для использования музыки в обучении ИИ.

"Мы открыты для обсуждения лицензирования нашего контента для использования в ИИ, но это должно быть сделано с соблюдением прав и интересов наших артистов", - заявила SMG.

Действия Sony Music Group призывает к соблюдению авторских прав и сотрудничеству, чтобы обеспечить справедливое и этичное использование музыки в обучении и разработке ИИ.