Компания LG прекратила выпуск и продажи телевизора Signature OLED R.

Компания LG приняла решение прекратить производство и продажу своего новаторского телевизора Signature OLED R, который способен сворачиваться в компактную тумбу.

Телевизор LG Signature OLED R был впервые представлен в качестве прототипа на выставке CES 2018 года и сразу же привлек всеобщее внимание своим революционным дизайном. Телевизор имеет диагональ 65 дюймов и разрешение 4K. Но его уникальной особенностью является способность сворачиваться в рулон, который помещается в специальную тумбу под экраном.

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Несмотря на свой впечатляющий дизайн, телевизор Signature OLED R столкнулся с техническими сложностями и высокой ценой. Его производство требовало специальных процессов и материалов, что отразилось на конечной стоимости устройства. Телевизор продавался по цене около 100 000 долларов.

Хотя телевизор Signature OLED R вызвал восторг у технических энтузиастов, его нишевый дизайн и высокая цена ограничили его привлекательность для массового рынка. Большинство потребителей не были готовы платить такую высокую цену за технику, которая не предлагала значительных преимуществ по сравнению с традиционными плоскими аппаратами.

Учитывая технические сложности, высокую цену и ограниченную привлекательность для рынка, LG приняла решение прекратить производство и продажу телевизора Signature OLED R. Компания сосредоточится на разработке и производстве традиционных аппаратов, отвечающих потребностям более широкого круга потребителей.