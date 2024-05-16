Meizu 21 Note работает на чипе Snapdragon 8 Gen 2, а оболочка Flyme AIOS обеспечивает работу функций генеративного искусственного интеллекта.

Компания Meizu анонсировала флагманский смартфон 21 Note, оснащенный новейшими технологиями и впечатляющими характеристиками по доступной цене.

реклама

В основе Meizu 21 Note лежит мощный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который обеспечивает исключительную производительность для требовательных игр и многозадачности. Смартфон оснащен 16 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенной памяти.

Meizu 21 Note входит в число первых смартфонов, поддерживающих новейший стандарт Wi-Fi 7. Это обеспечивает сверхбыструю скорость передачи данных и минимальную задержку.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч, который обеспечивает длительное время автономной работы даже при интенсивном использовании. Поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт позволяет быстро подзарядить устройство, чтобы вы могли продолжать пользоваться им в течение всего дня.

Meizu 21 Note оснащен тройной тыльной камерой, главным датчиком которой является 50-мегапиксельный Samsung S5KGN5. Широкоугольный датчик Samsung S5K3L6 на 13 мегапикселей позволяет запечатлевать более широкие сцены, а фронтальная камера на 16 мегапикселей обеспечивает великолепные селфи и видеозвонки.

Несмотря на флагманские характеристики, Meizu 21 Note доступен по невероятно доступной цене в 360 долларов США. Это делает его идеальным выбором для тех, кто ищет смартфон с лучшими характеристиками по разумной цене. Смартфон Meizu 21 Note уже доступен для предварительного заказа.