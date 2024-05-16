На выставке AWE2024 технологический гигант TCL CSOT продемонстрировал прорыв в области игровых мониторов - первую в мире панель 4K с частотой обновления 1000 Гц. Эта революционная панель обещает сверхплавный игровой процесс и невиданный ранее уровень погружения для геймеров.
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Помимо этого знаменательного анонса, TCL CSOT также представила впечатляющий набор инновационных дисплеев, включая:
- 7,85-дюймовый дисплей Under Screen Face Auth.
- 57-дюймовый MLED MNT толщиной 6,9 мм. Самый тонкий в мире MNT, обеспечивающий исключительную производительность отображения в ультратонком форм-факторе.
- 14-дюймовый гибридный OLED-дисплей с разрешением 2,8K для струйной печати. Первый в своем роде ноутбучный дисплей, сочетающий технологию струйной печати с OLED, что обеспечивает исключительную цветопередачу и контрастность.
Панель 4K 1000 Гц открывает новые возможности для производителей игровых мониторов, а другие дисплеи предлагают новаторские решения для различных применений, включая смартфоны, телевизоры и ноутбуки.