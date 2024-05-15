Google Lens расширяет свои возможности, позволяя пользователям искать с помощью видео и аудио.

Google Lens, популярная платформа визуального поиска Google, скоро научится понимать и обрабатывать видео и аудио запросы. Это расширение возможностей позволит пользователям искать информацию более интуитивным и естественным способом.

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В настоящее время Google Lens может обрабатывать запросы только по статическим изображениям. Однако благодаря последним разработкам пользователи смогут записывать как видео, так и аудио, чтобы задать свой вопрос.

Это нововведение открывает множество новых возможностей для поиска информации. Например, пользователи смогут:

Записывать видео неисправной детали в автомобиле и искать информацию о ее ремонте.

З аписывать аудиозапись редкой птицы и идентифицировать ее вид.

За писывать видео незнакомого предмета и получать дополнительную информацию о нем.

Разработчики Google считают, что эти расширенные возможности поиска окажутся полезными во многих ситуациях. Ожидается, что апдейт будет выпущен в ближайшие месяцы.

С добавлением поддержки видео и аудио Google Lens станет еще более мощным инструментом для поиска информации.