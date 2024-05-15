Google анонсировал новую интеграцию, которая сделает Gmail более мощным и удобным в использовании. Искусственный интеллект Gemini, который был представлен на недавней конференции Google I/O, будет интегрирован в почтовый сервис в ближайшем будущем.
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Gemini — это передовая языковая модель, которая может понимать и генерировать человеческий язык с поразительной точностью. Благодаря интеграции Gemini в Gmail пользователи получат ряд преимуществ, в том числе:
- Gemini может автоматически отвечать на общие вопросы о ваших электронных письмах, экономя время и усилия.
- Gemini может предложить готовые ответы на электронные письма, которые вы часто отправляете, что ускорит рабочий процесс.
- Gemini может выполнять рутинные задачи в фоновом режиме, такие как планирование встреч, отправка напоминаний и отслеживание электронных писем.
Интеграция Gemini является частью более широких усилий Google по внедрению искусственного интеллекта во все свои продукты и услуги. Ожидается, что интеграция Gemini в Gmail будет выпущена в ближайшие месяцы.