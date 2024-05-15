Эта функция облегчает работу с длинными электронными письмами. По нажатию кнопки «Обобщить это письмо» нейросеть анализирует весь текст и выдаёт суть одним-двумя предложениями.

Google анонсировал новую интеграцию, которая сделает Gmail более мощным и удобным в использовании. Искусственный интеллект Gemini, который был представлен на недавней конференции Google I/O, будет интегрирован в почтовый сервис в ближайшем будущем.

реклама

Gemini — это передовая языковая модель, которая может понимать и генерировать человеческий язык с поразительной точностью. Благодаря интеграции Gemini в Gmail пользователи получат ряд преимуществ, в том числе:

Gemini может автоматически отвечать на общие вопросы о ваших электронных письмах, экономя время и усилия.

Gemini может предложить готовые ответы на электронные письма, которые вы часто отправляете, что ускорит рабочий процесс.

Gemini может выполнять рутинные задачи в фоновом режиме, такие как планирование встреч, отправка напоминаний и отслеживание электронных писем.

Интеграция Gemini является частью более широких усилий Google по внедрению искусственного интеллекта во все свои продукты и услуги. Ожидается, что интеграция Gemini в Gmail будет выпущена в ближайшие месяцы.