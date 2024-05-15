Google продемонстрировала коммуникативные способности нейросети Gemini.

Google бросила вызов OpenAI и ее модели GPT-4o, продемонстрировав обновленную языковую модель Gemini.

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Как было продемонстрировано на недавней конференции Google I/O, Gemini обладает поразительными коммуникативными способностями. В демонстрационном видео ИИ ведет плавный и естественный диалог с пользователем, быстро делая логические выводы без каких-либо задержек или ошибок.

В отличие от GPT-4o, который в первую очередь оптимизирован для написания текста, Gemini специально разработан для ведения диалога и взаимодействия с пользователями. ИИ может понимать сложные запросы, генерировать соответствующие и информативные ответы и даже участвовать в увлекательных беседах.

Google заявляет, что Gemini основан на новой архитектуре нейронной сети, которая позволяет ИИ лучше понимать контекст и намерения пользователей.

Ожидается, что Gemini найдет применение в широком спектре приложений, включая чат-ботов, виртуальных помощников и системы обслуживания клиентов. ИИ может помочь предприятиям автоматизировать взаимодействие с клиентами, предоставлять более эффективную поддержку и создавать персонализированные впечатления.