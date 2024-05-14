Джо Байден подписал указ, который повышает пошлины на широкий спектр китайского импорта, включая полупроводники, батареи, солнечные элементы и критические минералы — для поддержки внутреннего производства в ключевых отраслях, перед грядущими выборами президента США.

Соединенные Штаты повышают ставки в торговой войне с Китаем, вводя огромные пошлины на ключевой импорт, включая электромобили, полупроводники и аккумуляторы.

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Согласно последнему объявлению администрации Байдена, пошлины на импортируемые из Китая литий-ионные аккумуляторы для электромобилей возрастут с 7,5% до 25% в 2024 году. Аналогичное повышение будет применено к литий-ионным аккумуляторам для других целей в 2026 году.

Помимо аккумуляторов, США также вводят пошлины на природный графит (с нуля до 25% в 2026 году), ряд других видов минерального сырья (в этом году) и солнечные элементы (с 25% до 50% в этом году).

Этот шаг рассматривается как эскалация продолжающейся торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира. США стремятся сократить свою зависимость от китайских товаров и защитить отечественные отрасли, в частности сектор электромобилей.

Китайские компании, производящие электромобили, полупроводники и аккумуляторы, могут столкнуться с более высокими затратами и сокращением спроса со стороны американских потребителей.

Американские компании также могут пострадать от повышения пошлин, поскольку они вынуждены платить более высокие цены за необходимые им компоненты. Это может привести к повышению цен для потребителей и снижению прибыльности бизнеса.