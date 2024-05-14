Гарнитуры виртуальной реальности Meta* Quest 2 и Quest 3 получили поддержку режима «Путешествие», который упрощает использование гаджета во время движения на наземном транспорте или в самолётах.

Meta* выводит виртуальную реальность на новый уровень с режимом «Путешествие» для гарнитур Quest 2 и Quest 3.

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Ожидаемая функция, впервые анонсированная генеральным директором Марком Цукербергом, создана специально для пассажиров авиакомпаний.

Инновационная технология отслеживания движения Meta* позволяет гарнитурам Quest автоматически компенсировать любые толчки или вибрации самолета. Это означает, что пользователи могут полностью погрузиться в виртуальные миры, не отвлекаясь на внешние помехи.

«Мы хотим, чтобы люди могли максимально использовать свое время в дороге», — сказал Цукерберг. «С режимом "Путешествие" пользователи Quest могут с комфортом исследовать захватывающие виртуальные миры, независимо от того, летят ли они на другой континент или просто совершают короткую поездку».

Режим «Путешествие» также оптимизирован для удобства использования во время длительных перелетов. Гарнитуры Quest оснащены улучшенной эргономикой и удобными ремешками, что обеспечивает максимальный комфорт даже во время длительных сеансов виртуальной реальности.

*признана в России экстремистской и запрещена.