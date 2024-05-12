Последние четыре дня, с 8 мая, работники SpaceX на базе Starbase перевозили несколько прототипов в рамках подготовки к предстоящим полетам.

Компания SpaceX переносит четвертый запуск своей ракеты Starship на июнь. Об этом сообщил основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск в своем Twitter-аккаунте.

реклама "Четвертый запуск Starship переносится на июнь. Следующий полет ожидается через три-пять недель", - написал Маск.

Ранее генеральный директор twitter заявлял, что четвертый запуск Starship состоится в мае. Однако компания столкнулась с рядом технических проблем, которые привели к переносу запуска.

В последние дни SpaceX активно готовит прототипы Starship к предстоящим полетам. С 8 мая работники компании перевозили несколько прототипов на стартовой площадке Starbase в Бока-Чика, штат Техас.

SpaceX готовится не только к четвертому запуску Starship, но и к следующим. Компания планирует провести серию испытательных полетов, чтобы доработать ракету и подготовить ее к коммерческим запускам.

Четвертый запуск Starship будет включать в себя полет на орбиту прототипа корабля Starship и его возвращение на Землю. Если запуск пройдет успешно, это станет важным шагом в развитии программы Starship.

Starship является многоразовой ракетно-космической системой, предназначенной для доставки грузов и людей на Луну и Марс. Компания SpaceX планирует использовать Starship для создания базы на Луне и отправки людей на Марс в ближайшие годы.