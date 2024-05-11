Системы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" над Белгородской областью, а в течение дня в регионе трижды объявлялась ракетная опасность

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" над Белгородской областью. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

реклама "Средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Болдыревка Белгородской области сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня "Град", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что в течение дня в регионе трижды объявлялась ракетная опасность.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что за прошедшую ночь российские военные уничтожили в Белгородской области 21 реактивный снаряд РСЗО Vampire и девять беспилотных летательных аппаратов.

Обстрелы Белгородской области со стороны Украины участились в последние недели. Власти Украина не признают свою причастность. Они всячески отрицают участие в обстрелах. Однако военнослужащие России уже не впервые фиксируют случаи применения украинского оружия для нанесения ударов по территории РФ.

Российские власти усилили меры безопасности в Белгородской области. Все службы экстренного реагирования приведены в состояние повышенной готовности.