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Минобороны: над Белгородской областью уничтожили два снаряда РСЗО «Град»
Системы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" над Белгородской областью, а в течение дня в регионе трижды объявлялась ракетная опасность

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" над Белгородской областью. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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"Средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Болдыревка Белгородской области сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня "Град", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что в течение дня в регионе трижды объявлялась ракетная опасность.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что за прошедшую ночь российские военные уничтожили в Белгородской области 21 реактивный снаряд РСЗО Vampire и девять беспилотных летательных аппаратов.

Обстрелы Белгородской области со стороны Украины участились в последние недели. Власти Украина не признают свою причастность. Они всячески отрицают участие в обстрелах. Однако военнослужащие России уже не впервые фиксируют случаи применения украинского оружия для нанесения ударов по территории РФ.

Российские власти усилили меры безопасности в Белгородской области. Все службы экстренного реагирования приведены в состояние повышенной готовности.

#россия #украина #сво #всу #белгородская область #белгород #минобороны #минобороны россии #минобороны рф
Источник: dzen.ru
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