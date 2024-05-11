В Белгороде и Белгородском районе звучат сирены ракетной опасности.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе вновь звучат сирены, предупреждающие о ракетной опасности.

реклама "Внимание! Только что была объявлена воздушная тревога в Белгороде и Белгородском районе. Примите все необходимые меры предосторожности, проследуйте в укрытия", - написал он в своем Telegram-канале.

Это уже восьмое объявление о ракетной опасности в регионе за последние сутки. Ранее в области был сбит беспилотный летательный аппарат.

По данным местных властей, в результате обстрела пострадавших нет. Однако повреждения получили несколько домов и объектов инфраструктуры.

Жителям рекомендовано находиться в укрытиях до объявления об отбое тревоги. Все службы экстренного реагирования приведены в состояние повышенной готовности.

Ситуация в Белгородской области остается напряженной из-за регулярных обстрелов и провокаций со стороны Украины. Власти региона просят жителей соблюдать меры безопасности и следовать указаниям местных властей.

Украинские власти отрицают свою причастность к этим обстрелам, однако российские военные заявляют, что фиксируют многочисленные случаи применения украинской артиллерии и беспилотников для нанесения ударов по территории России.