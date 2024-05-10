Президент выразил уверенность, что Дума поддержит его.

Президент России Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности председателя правительства Михаилом Мишустиным перед рассмотрением его кандидатуры в Государственной Думе.

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В ходе встречи Путин выразил уверенность в том, что Дума поддержит кандидатуру Мишустина.

"Я уверен, что вы получите поддержку депутатов Государственной Думы".

Мишустин поблагодарил президента за доверие и заявил, что готов приложить все усилия для выполнения поставленных перед правительством задач.

"Я сделаю все возможное, чтобы оправдать ваше доверие и ожидания наших граждан".

Кандидатура Мишустина будет рассмотрена на пленарном заседании Государственной Думы сегодня днем. Ожидается, что он получит поддержку большинства депутатов.

В случае утверждения Мишустина на посту председателя правительства, он станет первым премьер-министром, назначенным после внесения изменений в Конституцию России в 2020 году. Согласно новым поправкам, кандидатура премьер-министра должна быть одобрена ГосДумой.

Ранее Мишустин был утвержден на посту исполняющего обязанности председателя правительства после того, как предыдущий премьер-министр Дмитрий Медведев ушел в отставку вместе со всем правительством.