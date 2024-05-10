Фракции Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), "Справедливой России - За правду" (СР) и Либерально-демократической партии России (ЛДПР) заявили о поддержке кандидатуры Михаила Мишустина на пост Председателя Правительства Российской Федерации.
реклама
Утверждение премьер-министра Государственной Думой состоится сегодня днем. Перед депутатами с программной речью выступит Мишустин, после чего парламентарии проголосуют за его кандидатуру.
Поддержка Мишустина со стороны оппозиционных фракций является неожиданным событием. В ходе предвыборной кампании эти партии критиковали действующую власть и требовали изменений. Однако теперь они решили поддержать кандидата Кремля.
Председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция приняла решение поддержать Мишустина после встречи с президентом Владимиром Путиным.
"Мы приняли решение поддержать кандидатуру Мишустина, поскольку он является профессионалом с большим опытом работы в правительстве".
Лидер СР Сергей Миронов также отметил положительные качества Мишустина.
"Он грамотный и опытный специалист, который способен решить многие проблемы, стоящие перед страной".
Председатель ЛДПР заявил, что его фракция поддержит кандидатуру Мишустина, поскольку он является "отличным управленцем".
"Он сумел навести порядок в Федеральной налоговой службе, а значит, сможет навести порядок и в правительстве".
Единственной фракцией, которая пока не определилась с позицией, являются "Новые люди". Председатель партии Алексей Нечаев заявил журналистам, что окончательное решение будет принято после встречи с Мишустиным.