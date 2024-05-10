Кандидатуру также одобряют в партии «Справедливая Россия — За правду», сообщил первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев.

Фракции Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), "Справедливой России - За правду" (СР) и Либерально-демократической партии России (ЛДПР) заявили о поддержке кандидатуры Михаила Мишустина на пост Председателя Правительства Российской Федерации.

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Утверждение премьер-министра Государственной Думой состоится сегодня днем. Перед депутатами с программной речью выступит Мишустин, после чего парламентарии проголосуют за его кандидатуру.

Поддержка Мишустина со стороны оппозиционных фракций является неожиданным событием. В ходе предвыборной кампании эти партии критиковали действующую власть и требовали изменений. Однако теперь они решили поддержать кандидата Кремля.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция приняла решение поддержать Мишустина после встречи с президентом Владимиром Путиным.

"Мы приняли решение поддержать кандидатуру Мишустина, поскольку он является профессионалом с большим опытом работы в правительстве".

Лидер СР Сергей Миронов также отметил положительные качества Мишустина.

"Он грамотный и опытный специалист, который способен решить многие проблемы, стоящие перед страной".

Председатель ЛДПР заявил, что его фракция поддержит кандидатуру Мишустина, поскольку он является "отличным управленцем".

"Он сумел навести порядок в Федеральной налоговой службе, а значит, сможет навести порядок и в правительстве".

Единственной фракцией, которая пока не определилась с позицией, являются "Новые люди". Председатель партии Алексей Нечаев заявил журналистам, что окончательное решение будет принято после встречи с Мишустиным.