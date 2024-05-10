Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции.

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале, что в регионе объявлена опасность атаки дронов.

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Старовойт призвал жителей региона соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях. Он также заявил, что все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности.

В последние недели в Курской области участились обстрелы и атаки беспилотников со стороны Украины. В результате были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Опасность дронов была объявлена после того, как украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курске. В результате инцидента произошел пожар, который был потушен.

Атаки беспилотников являются серьезной угрозой для Курской области. Область граничит с Украиной, и ее часто обстреливают ВСУ.

Экстренные службы области находятся в режиме повышенной готовности и готовы реагировать на любые чрезвычайные ситуации.