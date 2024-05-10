Германия закупит у США три реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и передаст их Киеву, заявил глава Минобороны страны Борис Писториус во время визита в Вашингтон.

Германия поставит Украине три реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в четверг во время визита в Киев.

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Он также объявил, что Германия поставит Украине дополнительный зенитно-ракетный комплекс IRIS-T.

РСЗО HIMARS являются мощным оружием, которое может поражать цели на расстоянии до 80 километров. Они были успешно использованы украинскими военными в боях против российских войск.

Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T предназначен для поражения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. Он является одним из самых современных зенитных комплексов в мире.

Поставка РСЗО HIMARS и зенитно-ракетного комплекса IRIS-T является значительным шагом со стороны Германии. Это свидетельствует о том, что Германия готова предоставить Украине более передовое оружие для борьбы с войсками РФ. США и другие страны также пообещали предоставить Украине оружие и гуманитарную помощь.

Россия неоднократно предупреждала о том, что не потерпит вмешательства в конфликт на Украине. Остается неясным, как РФ отреагирует на эти поставки.