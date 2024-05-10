В США признали отсутствие прогресса по конфискации активов РФ.

У вашингтонской администрации нету никаких объявлений относительно замороженных в Соединенных Штатах активах РФ. И это несмотря на появление нового американского закона, позволяющего изымать такие авуары, а также принятые на текущей неделе решения ЕС. Это подтвердил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

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Он заявил, что США изучают новый закон и решения ЕС. США привержены обеспечению соблюдения санкций против России, но пока не готовы принимать каких-либо конкретных мер по конфискации замороженных активов.

Закон, позволяющий изымать замороженные российские активы, был принят Конгрессом США в апреле. Закон дает администрации Байдена полномочия конфисковывать активы олигархов и других лиц, близких к Кремлю.

Европейская комиссия предложила создать специальный фонд для управления конфискованными активами и использования их для восстановления Украины.

Россия заявила, что примет ответные меры, если США или ЕС конфискуют ее активы. РФ может заморозить активы американских и европейских компаний в стране или ограничить доступ к рынку.