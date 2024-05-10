Российская военная полиция блокировала в Сирии колонну "международной коалиции" из шести БМП Bradley и двух пикапов, колонна развернулась и уехала, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.

В Сирийской Арабской Республике около пункта Сармоак-Фаукани города Хасеке военная полиция ВС России заблокировала путь колонне "международной антитеррористической коалиции". Об этом сообщается в брифинге Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

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Колонна состояла из шести боевых машин пехоты "Бредли" и двух пикапов. После блокировки колонна развернулась и уехала назад.

По данным Центра, колонна двигалась по маршруту, который не был согласован с российскими военными. Это является нарушением Меморандума о взаимопонимании, подписанного между Россией и США в 2015 году.

Меморандум предусматривает, что все передвижения подразделений коалиции в Сирии должны быть согласованы с военными РФ. Это необходимо для предотвращения инцидентов между российскими и американскими войсками.

В последнее время участились случаи нарушения Меморандума со стороны коалиции. В феврале российские военные заблокировали американскую колонну, которая пыталась проехать в район, контролируемый правительственными войсками.

РФ будет продолжать принимать меры для обеспечения безопасности своих войск и предотвращения инцидентов в Сирии.