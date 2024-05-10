По словам Туска, альянс помогает Киеву настолько, насколько это возможно.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что натовские военные уже присутствуют на Украине. Выступая на мероприятии, организованном Фондом Косцюшко, Туск подчеркнул, что сегодня Североатлантический альянс помогает Киеву "настолько, насколько это возможно".

реклама "Украинцы защищают не только свою свободу, но и нашу. Поэтому мы должны все вместе им помочь, помочь наилучшим образом, настолько, насколько это возможно", - сказал Туск.

Ранее НАТО заявляло, что не имеет планов отправлять своих военных на Украину. Однако в последнее время появились сообщения о том, что натовские инструкторы и советники уже находятся в стране.

Признание Туска является первым официальным подтверждением того, что натовские военные присутствуют на Украине. Это значительный шаг, который может привести к дальнейшему обострению напряженности между РФ и НАТО.

Россия неоднократно предупреждала НАТО не вмешиваться в конфликт на Украине. Россия рассматривает присутствие натовских военных на Украине как угрозу своей безопасности и может предпринять ответные меры.