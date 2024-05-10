Протестующие будут добиваться отставки премьера Армении Никола Пашиняна путем импичмента в парламенте, заявил лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины", глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.

Армянская оппозиция объявила о запуске процедуры импичмента премьер-министру Николу Пашиняну после того, как он не выполнил требование об отставке.

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1 мая оппозиционные депутаты потребовали от Пашиняна уйти в отставку в связи с его решением подписать мирное соглашение с Азербайджаном, которое положило конец войне в Нагорном Карабахе. Пашинян отказался уйти в отставку, что привело к политическому кризису в стране.

Оппозиция обвиняет Пашиняна в неспособности защитить интересы Армении в войне и в сдаче территорий Азербайджану. Оппозиция также утверждает, что Пашинян потерял доверие народа и должен уйти в отставку.

Для запуска процедуры импичмента требуется, чтобы оппозиционные депутаты собрали подписи не менее одной трети депутатов парламента.

Если Пашинян будет отстранен от должности в результате импичмента, то исполняющим обязанности премьер-министра станет спикер парламента Ален Симонян.

Процесс является длительным и сложным. Однако процедура импичмента, вероятно, приведет к дальнейшему обострению политического кризиса в Армении.