Он работает на базе процессора Intel N100 (Alder Lake-N) — это четырёхъядерный чип мощностью 6 Вт без поддержки HyperThreading, а его тактовая частота составляет до 3,4 ГГц.

Компания Minisforum начала продажу карманного ПК S100, анонсированного на выставке CES 2024. Компактный компьютер может обходиться даже без подключения к розетке, потому что поддерживает PoE.

реклама

При габаритах 152 × 58 × 19,5 мм Minisforum S100 сравним по размерам с телефоном. Он работает на базе процессора Intel N100 (Alder Lake-N) — это четырехядерный чип мощностью 6 Вт без поддержки HyperThreading.

S100 имеет 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и 64 ГБ eMMC-накопитель. Компьютер оснащен двумя гигабитными сетевыми портами, одним портом USB 3.2 Gen1 Type-A, одним портом USB 2.0 Type-A и одним портом HDMI 2.0.

Minisforum S100 может питаться от сети переменного тока или через порт PoE. Это делает его идеальным для использования в местах, где нет доступа к розеткам, например, на складах или в производственных помещениях.

S100 поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11 Pro. Компьютер также поддерживает Linux и другие операционные системы.

Minisforum S100 уже доступен для покупки по цене 199 долларов.

S100 идеально подходит для использования в качестве тонкого клиента, медиаплеера или устройства для автоматизации задач.