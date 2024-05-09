Компания SEGA представила Sonic Rumble на своём сайте. Это будет онлайн-игра для мобильных устройств под управлением iOS и Android. Серверы королевской битвы будут поддерживать до 32 человек одновременно.

Sega анонсировала новую игру во франшизе Sonic the Hedgehog под названием Sonic Rumble. Игра представляет собой королевскую битву в духе Fall Guys. Но ее разработкой занимается студия Hardlight, известная по серии Angry Birds.

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Sonic Rumble будет бесплатной многопользовательской игрой, в которой до 40 геймеров смогут сражаться друг с другом в онлайн-баталиях. Игроки смогут выбрать одного из нескольких персонажей франшизы Sonic, включая Соника, Тейлза, Наклза и Эми Роуз. Каждый из них будет обладать своими уникальными способностями.

Геймплей Sonic Rumble будет похож на Fall Guys: пользователи будут соревноваться в различных мини-играх и препятствиях, выбивая друг друга из игры, пока не останется один победитель. Sonic Rumble будет включать в себя различные режимы, такие как командные бои и гонки.

Sonic Rumble станет первой королевской битвой во франшизе Sonic. Это также будет первая игра Sonic, разработанная студией Hardlight.

Sonic Rumble выйдет в конце 2023 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.