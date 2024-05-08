Climeworks использует для своей деятельности в Исландии практически бесплатную «зелёную» геотермальную энергию и природные подземные хранилища в Хеллишейди.

В Исландии запущено крупнейшее в мире предприятие по прямому удалению углекислого газа из атмосферы. Объект под названием Mammoth, расположенный в Хеллишейди, использует метод прямого захвата углекислого газа из воздуха (DAC).

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Предприятием управляет швейцарская компания Climeworks, занимающаяся климатическими технологиями. Mammoth способен удалять из атмосферы до 4000 тонн углекислого газа в год.

Метод DAC заключается в использовании больших вентиляторов для втягивания воздуха из атмосферы. Затем воздух проходит через фильтр, который улавливает углекислый газ. Уловленный углекислый газ затем хранится под землей или используется для других целей, таких как производство топлива.

Удаление углекислого газа из атмосферы является одним из наиболее эффективных способов уменьшить его концентрацию и смягчить последствия изменения климата.

Mammoth является крупнейшим в мире промышленным объектом DAC, но Climeworks планирует построить еще более крупные предприятия в будущем.

Запуск Mammoth является признаком того, что технология DAC становится все более жизнеспособным решением для борьбы с изменением климатических условий.