Путин предложил создать в стране рычаги государственного и общественного контроля за распространением игр, которые могут «искажать представление о событиях в истории России и мира».

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об утверждении основ государственной политики РФ в области исторического просвещения", который касается регулирования рынка компьютерных игр в стране.

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Указ устанавливает, что важным направлением исторического просвещения является противодействие попыткам фальсификации истории, в том числе в произведениях литературы и искусства, компьютерных играх и других видах продукции массовой информации.

Правительство РФ должно разработать и утвердить меры по защите исторической правды в компьютерных играх, включая меры по противодействию пропаганде насилия, жестокости, порнографии и экстремизма.

Кроме того, указ призывает к созданию и поддержке отечественных компьютерных игр, которые будут способствовать патриотическому воспитанию и формированию у граждан представления об исторической правде.

Регулирование рынка компьютерных игр в России ужесточается в последние годы. В 2021 году был принят закон, требующий от разработчиков компьютерных игр регистрироваться в специальном реестре и получать возрастные рейтинги для своих игр. В 2022 году был принят закон, запрещающий распространение компьютерных игр, содержащих пропаганду ЛГБТ-отношений.