В прошлом месяце компания ZTE анонсировала флагманский смартфон Axon 60 Ultra на платформе Snapdragon 8 Gen 2. Теперь эта линейка китайского производителя пополнилась ещё двумя моделями — Axon 60 и Axon 60 Lite.

Китайская компания ZTE представила два новых бюджетных смартфона в линейке: Axon 60 и Axon 60 Lite. Оба смартфона оснащены вырезом в экране в стиле Dynamic Island, который стал популярным после его появления на iPhone 14 Pro.

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Axon 60 оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на чипсете Unisoc Tiger T7510 и имеет 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Основная камера Axon 60 состоит из 3 датчиков: 50-мегапиксельного основного датчика, 5-мегапиксельного сверхширокоугольного датчика и 2-мегапиксельного датчика глубины. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы, а поддержка быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт позволяет зарядить смартфон за короткое время.

Axon 60 Lite оснащен 6,52-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Смартфон работает на чипсете Unisoc Tiger T618 и имеет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Основная камера Axon 60 Lite состоит из двух датчиков: 50-мегапиксельного основного датчика и 2-мегапиксельного датчика глубины. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей.

Ёмкость аккумулятора 5000 мАч. Но поддержка быстрой зарядки ограничена мощностью 10 Вт.

ZTE Axon 60 и Axon 60 Lite работают под управлением операционной системы Android 13 с фирменной оболочкой MyOS 13. Оба смартфона поддерживают сотовую связь 4G и оснащены разъемами для наушников и карт памяти microSD.

ZTE Axon 60 и Axon 60 Lite являются доступными смартфонами с современным дизайном и неплохими характеристиками.