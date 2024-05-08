Западное региональное управление госпогранслужбы Украины сообщило о задержании семерых мужчин, которые на лодке пытались незаконно пересечь границу с Венгрией по реке Тиса.

Сотрудники Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины задержали семерых мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Венгрией. Мужчины были задержаны на реке Тиса, когда они на лодке пытались переплыть реку.

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Задержанными оказались граждане Украины в возрасте от 20 до 35 лет. Они признались, что планировали попасть в Венгрию, чтобы избежать мобилизации в украинскую армию.

Мужчины были доставлены в пограничную комендатуру для проведения дальнейшего расследования. Им грозит уголовная ответственность за незаконное пересечение государственной границы.

Госпограничная служба Украины усилила меры по охране границы на фоне конфликта на востоке страны. Пограничники регулярно проводят рейды и операции для предотвращения незаконных пересечений и контрабанды.

Незаконное пересечение государственной границы является серьезным преступлением, и за него предусмотрена уголовная ответственность. Пограничная служба Украины призывает всех граждан уважать страну и использовать для ее пересечения только установленные пункты пропуска.