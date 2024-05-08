Эксперты из iFixit показали , что процесс замены нового высокотехнологичного модуля памяти LPCAMM2 (Low Power Consumption Attached Memory Module) в ноутбуке Lenovo ThinkPad P1 занимает всего несколько минут.

Эксперты по ремонту из iFixit получили в свои руки первый в мире ноутбук с новым высокотехнологичным модулем оперативной памяти LPCAMM2 (Low Power Consumption Attached Memory Module). Ноутбуком оказался Lenovo ThinkPad P1. Команда iFixit не упустила возможности разобрать устройство, чтобы показать, насколько легко заменить новый модуль памяти.

Процесс замены модуля LPCAMM2 в ThinkPad P1 занимает всего несколько минут. Для этого пользователю необходимо снять нижнюю крышку ноутбука, открутить несколько винтов и вытащить старый модуль памяти. Затем новый модуль LPCAMM2 устанавливается на место, и винты закручиваются обратно.

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Модули LPCAMM2 имеют меньший размер и более низкое энергопотребление, чем традиционные модули DIMM и SO-DIMM. Это делает их идеальными для тонких и легких ноутбуков, где пространство и энергоэффективность имеют решающее значение.

Кроме того, модули LPCAMM2 припаяны к материнской плате, что делает их более надежными, чем традиционные модули памяти, которые могут выпасть из разъема при ударе или вибрации.