Подарок на 25-летие: выпущен современный телефон Nokia 3210 (2024 года)

Компания HMD Global представила долгожданную современную версию культового мобильного телефона Nokia 3210, который поступил в продажу ещё в 1999 году. Новая Nokia 3210 (2024 года) сочетает в себе ностальгию по прошлому с современными функциями.

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Внешне Nokia 3210 (2024) напоминает недавно выпущенную Nokia 6310, отличаясь при этом своими уникальными элементами дизайна. Телефон имеет изогнутую форму и доступен в различных цветовых вариантах, включая классический черный и синий. Также имеются новые оттенки, такие как розовый и зеленый.

Несмотря на современный внешний вид, Nokia 3210 (2024) сохраняет некоторые черты своего предшественника. Клавиатура телефона выполнена в классическом стиле, а навигационная клавиша имеет ту же форму, что и у оригинальной Nokia 3210.

В плане технических характеристик Nokia 3210 (2024) оснащена 2,4-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением QVGA, 2-мегапиксельной основной камерой со светодиодной вспышкой, чипсетом Unisoc T107, 64 МБ оперативной и 128 МБ встроенной памяти. Телефон поддерживает карты памяти емкостью до 32 ГБ.

Одной из ключевых особенностей Nokia 3210 (2024) является ее длительное время автономной работы. Благодаря съемному аккумулятору емкостью 1050 мАч телефон может работать в режиме разговора до 20 часов и в режиме ожидания до 24 дней.

Новая Nokia 3210 (2024) – это идеальный выбор для тех, кто ищет простой и надежный телефон с ностальгическим шармом. Телефон поставляется с предустановленными классическими играми, такими как «Змейка» и «Space Impact».