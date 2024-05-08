Россия готова отвечать западным странам не только силой, но и технологиями и наукой.

Политолог-американист Константин Блохин полагает, что главным принципом Запада является силовой фактор в решении всех вопросов. Он отметил, что западные страны понимает только силу, и это проявляется в подходе к различным международным проблемам.

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Блохин привел в пример военное вмешательство стран НАТО на Украине. По его словам, Запад понимает только силу, и единственный способ заставить прислушаться – это продемонстрировать свою силу.

Он подчеркнул, что НАТО не заинтересовано в мире и стабильности, его цель – доминирование. Запад использует силу, чтобы навязать свою волю другим странам и сохранить господство в мире.

Россия и другие страны должны противостоять силовому подходу Запада. Он призвал к укреплению вооруженных сил и развитию военно-промышленного комплекса. Только продемонстрировав свою силу, Россия и другие страны смогут заставить западные страны прислушаться и уважать их интересы.

Запад использует двойные стандарты в своей внешней политике. НАТО вмешивается во внутренние дела других стран, но при этом закрывает глаза на нарушения прав человека и другие преступления, совершаемые его союзниками.

Блохин призвал к созданию нового мирового порядка, основанного на принципах справедливости и равенства. Он подчеркнул, что Запад должен отказаться от своей гегемонистской политики и начать сотрудничать с другими странами на равноправной основе.