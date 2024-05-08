Пользователи соревнуются со встроенным искусственным интеллектом, а функции включают автосохранение и окно статистики.

Zepp Health, ведущий поставщик интеллектуальных носимых устройств, анонсировала выпуск приложения Mini Chess для своих умных часов Amazfit. Приложение предлагает уникальный и увлекательный способ насладиться классической игрой в шахматы на запястье.

Мини-шахматы для Amazfit позволяют пользователям состязаться с мощным встроенным искусственным интеллектом. ИИ настраивается на разные уровни мастерства, что делает игру доступной как для начинающих, так и для опытных геймеров.

реклама

Приложение Mini Chess включает множество удобных настроек. Функция автосохранения автоматически сохраняет игру, если пользователь отрывается от нее, что позволяет легко вернуться к ней позже. Окно статистики предоставляет подробный анализ хода игры, помогая геймером отслеживать прогресс и совершенствовать свои навыки.

В недавнем сообщении в блоге Zepp Health объяснила причины создания приложения Mini Chess для умных часов Amazfit. Компания отметила, что шахматы являются не только классической игрой, но и полезным занятием, которое улучшает когнитивные способности, стратегическое мышление и концентрацию.

Кроме того, маленький размер экрана умных часов делает их идеальной платформой для мини-шахмат. Приложение оптимизировано для небольших дисплеев, обеспечивая плавную и отзывчивую игру.

Приложение Mini Chess для умных часов Amazfit доступно для загрузки из магазина приложений Zepp. Оно совместимо со следующими моделями умных часов Amazfit:

Amazfit GTR 4

Amazfit GTS 4

Amazfit GTR 3 Pro

Amazfit GTS 3 Pro

Amazfit T-Rex 2.

Zepp Health стремится к тому, чтобы предоставить пользователям умных часов Amazfit разнообразные и увлекательные приложения.