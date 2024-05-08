Китайский производитель аксессуаров Anker представил Soundcore Wide A30i — бюджетные наушники с необычным дизайном.

Компания Anker Innovations, известный производитель аудиоустройств, сегодня представила на китайском рынке новейшее дополнение к своей линейке премиального бренда Soundcore – беспроводные наушники Soundcore Wide A30i.

Одно из самых поразительных особенностей Soundcore Wide A30i – это их элегантный дизайн, вдохновленный помадой. Компактный кейс цилиндрической формы имеет глянцевую поверхность и легко помещается в кармане или сумочке. Он придает наушникам изысканный вид.

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Soundcore Wide A30i оснащены мощными ИИ-функциямии. Встроенный голосовой помощник позволяет пользователям управлять музыкой, получать информацию и выполнять другие задачи, используя простые голосовые команды. Наушники также имеют сенсорное управление, которое позволяет регулировать громкость, переключать треки и принимать вызовы одним касанием.

Soundcore Wide A30i включают передовую технологию шумоподавления HearID ANC. Это гарантирует оптимальный уровень шумоподавления, создавая захватывающую звуковую среду без внешних помех.

Беспроводные наушники отличаются впечатляющим временем автономной работы до 48 часов при использовании кейса для зарядки. Быстрая зарядка за 10 минут обеспечивает 2 часа прослушивания.

Soundcore Wide A30i оснащены мощными 10-миллиметровыми динамическими драйверами для насыщенных басов, кристально чистых высоких частот и широкого звукового диапазона.

Наушники используют новейшую технологию Bluetooth 5.3, которая обеспечивает мгновенное и стабильное соединение. Благодаря поддержке многоточечного подключения Soundcore Wide A30i могут одновременно подключаться к двум устройствам.

Беспроводные наушники Soundcore Wide A30i доступны на китайском рынке по цене 399 юаней (около $58). Их можно приобрести на официальном сайте Soundcore и у авторизованных розничных продавцов.