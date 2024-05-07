реклама
Microsoft выпустила новую бета-сборку Windows 11 (номер 22635.3570), которая включает в себя важное улучшение в части отображения информации о системе: теперь скорость оперативной памяти отображается в мегапередачах в секунду (МТ/с) вместо мегагерц (МГц).
МТ/с является более точной единицей измерения для скорости передачи данных оперативной памяти, особенно для современных высокоскоростных модулей.
реклама
В предыдущих версиях Windows скорость оперативной памяти отображалась в МГц, что представляло собой половину реальной скорости передачи данных. Например, модуль оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц фактически работает на скорости 6400 МТ/с (3200 МГц x 2).
Отображение скорости оперативной памяти в МТ/с в Windows 11 Beta 22635.3570 позволяет пользователям более точно отслеживать производительность своей системы и идентифицировать потенциальные проблемы с памятью.
Чтобы просмотреть скорость оперативной памяти в МТ/с в Windows 11 Beta 22635.3570, выполните следующие действия:
- откройте приложение "Диспетчер задач"
- перейдите на вкладку "Производительность"
- выберите вкладку "Память"
- в разделе "Скорость" вы увидите скорость оперативной памяти в МТ/с.
Это изменение является частью продолжающихся усилий Microsoft по улучшению мониторинга системы и предоставлению пользователям более подробной информации о производительности своих компьютеров.