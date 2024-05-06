ВСУ пошли на отчаянный шаг для сдерживания ВС РФ в районе Часов Яра.

Украинские военные взорвали мост через канал Северский Донец-Донбасс под Часовым Яром. Это стратегически важный объект, который служил основным маршрутом снабжения российских войск в этом районе.

В заявлении главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко говорится, что операция была проведена с целью "нарушить логистические цепочки ВС РФ и затруднить его наступление".

реклама

Канал Северский Донец-Донбасс является крупным ирригационным проектом, который соединяет реки Северский Донец и Донбасс. Мост через канал в Часовом Яру служил критически важным транспортным узлом для российских войск, обеспечивая им доступ к основным маршрутам снабжения и позволяя быстро перебрасывать войска и технику.

Уничтожение моста ограничивает способность российских войск перемещаться и получать припасы. Это также усложнит их наступательные операции в направлении Бахмута, города, который стал центром ожесточенных боев в последние месяцы.