реклама
Украинские военные взорвали мост через канал Северский Донец-Донбасс под Часовым Яром. Это стратегически важный объект, который служил основным маршрутом снабжения российских войск в этом районе.
В заявлении главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко говорится, что операция была проведена с целью "нарушить логистические цепочки ВС РФ и затруднить его наступление".
реклама
Канал Северский Донец-Донбасс является крупным ирригационным проектом, который соединяет реки Северский Донец и Донбасс. Мост через канал в Часовом Яру служил критически важным транспортным узлом для российских войск, обеспечивая им доступ к основным маршрутам снабжения и позволяя быстро перебрасывать войска и технику.
Уничтожение моста ограничивает способность российских войск перемещаться и получать припасы. Это также усложнит их наступательные операции в направлении Бахмута, города, который стал центром ожесточенных боев в последние месяцы.
"Эта операция является свидетельством решимости украинских сил противостоять ВС РФ и защищать свою территорию", - сказал Тимочко.