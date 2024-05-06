В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации приступил к подготовке к проведению масштабных военных учений с ракетными соединениями Южного военного округа и силами Военно-морского флота. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

реклама

Учения пройдут под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова по поручению президента В.В. Путина.

Будут отработаны задачи по нанесению массированного ракетного удара по наземным и морским целям, а также по противодействию средствам воздушного нападения условного противника.

К учениям будут привлечены ракетные войска и артиллерия Южного военного округа, в том числе ракетные комплексы "Искандер", "Точка-У" и "Бастион". А также корабли и подводные лодки Черноморского флота, Каспийской флотилии и Северного флота. Кроме того, в условных боевых действиях примут участие подразделения противовоздушной и противоракетной обороны, радиоэлектронной борьбы и разведки.

По словам пресс-службы Минобороны РФ, учения носят плановый характер и не направлены против каких-либо конкретных государств. Тренировки проводятся лишь в качестве ответа на «провокационные заявления и угрозы западных официальных лиц».