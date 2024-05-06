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Путин поручил провести учения с нестратегическим ядерным оружием
В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

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Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации приступил к подготовке к проведению масштабных военных учений с ракетными соединениями Южного военного округа и силами Военно-морского флота. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Учения пройдут под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова по поручению президента В.В. Путина.

Будут отработаны задачи по нанесению массированного ракетного удара по наземным и морским целям, а также по противодействию средствам воздушного нападения условного противника.

К учениям будут привлечены ракетные войска и артиллерия Южного военного округа, в том числе ракетные комплексы "Искандер", "Точка-У" и "Бастион". А также корабли и подводные лодки Черноморского флота, Каспийской флотилии и Северного флота. Кроме того, в условных боевых действиях примут участие подразделения противовоздушной и противоракетной обороны, радиоэлектронной борьбы и разведки.

По словам пресс-службы Минобороны РФ, учения носят плановый характер и не направлены против каких-либо конкретных государств. Тренировки проводятся лишь в качестве ответа на «провокационные заявления и угрозы западных официальных лиц».

#россия #сша #путин
Источник: kommersant.ru
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