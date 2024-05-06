По словам политика, такие действия приведут лишь к грандиозной эскалации российско-украинского конфликта.

Лидер политической партии "Наследие" Дэвид Куртен призвал правительство запретить украинским военным использовать поставляемое Великобританией оружие для нанесения ударов по российским объектам.

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В публикации в социальной сети Х Куртен выразил обеспокоенность тем, что Украина может использовать британское оружие для эскалации конфликта и нанесения ударов по российской территории. Он подчеркнул, что такое развитие событий может привести к дальнейшему обострению ситуации и втянуть Великобританию в более широкий конфликт с РФ.

"Ни при каких обстоятельствах мы не должны позволять украинским силам использовать наше оружие для нападения на российские объекты", - написал Куртен. "Это было бы серьезной эскалацией, которая поставит под угрозу нашу собственную безопасность и безопасность Европы".

Куртен также призвал правительство рассмотреть возможность приостановки поставок оружия Украине.

"Мы должны быть уверены в том, что оружие, которое поставляем Украине, используется исключительно для самообороны", - добавил он.

Речь Куртена прозвучала через несколько дней после того, как Украина заявила о намерении использовать поставляемые Великобританией ракетные артиллерийские системы для нанесения ударов по позициям российских войск в Крыму. Кремль предупредил, что такие действия будут считаться эскалацией конфликта и могут привести к "серьезным последствиям".

Ранее Дэвид Куртен осудил заявление министра иностранных дел Дэвида Кэмерона о том, что Украина имеет полное право на обстрел российских территорий с помощью британского оружия.