Пасхальную «беспилотную разработку» сбили российские военные. Внутри плюшевой игрушки бойцы ВС России обнаружили 75 граммов тротила и детонатор с гироскопом.

ВСУ предприняли неудачную попытку атаковать российские позиции в городе Часов Яр с помощью "плюшевого" дрона. Внутри него была взрывчатка.

Российские военные обнаружили дрон, когда он завис над их позициями. При ближайшем рассмотрении они поняли, что это не обычная игрушка, а модифицированный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), несущий на борту взрывное устройство.

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Внутри "плюшевого" дрона находилось 75 граммов тротила, детонатор и гироскоп. Боевики ВСУ, вероятно, планировали сбросить дрон на российские позиции и взорвать его при ударе.

Однако российские военные обезвредили дрон до того, как он успел нанести какой-либо ущерб. Они изъяли взрывное устройство и доставили его на экспертизу.

Российские военные усилили меры безопасности и бдительность, чтобы предотвратить дальнейшие подобные попытки атак. Они также призвали мирное население сообщать о любых подозрительных объектах или деятельности в районах, где ведутся боевые действия.



