LG 21HQ613D является новым монитором, одобренным Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

LG 21HQ613D - это новый 21,3-дюймовый IPS-монитор, предназначенный для медицинского использования. Устройство обеспечивает разрешение 2048 x 2560 пикселей, что соответствует соотношению сторон 4:5. Оно способно автоматически регулировать яркость. Монитор получает видеосигнал через DisplayPort или DVI.

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Анонсированный в апреле 2024 года LG 21HQ613D является новым монитором, одобренным Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для медицинского использования. Как профессиональный продукт, его цена гарантированно будет в несколько раз выше, чем у аналогичных потребительских мониторов.

Устройство 21HQ613D отличается высокой яркостью до 1100 кд/м2 и высокой контрастностью 1800:1. Хотя значение PPI, обеспечиваемое новым монитором, не особенно высокое - 153,9, он поддерживает несколько режимов просмотра.

Новый монитор LG поставляется с универсальной подставкой, которая поддерживает регулировки наклона, поворота, высоты и поворота. Он оснащен пятью настраиваемыми клавишами для быстрой настройки важных параметров. Он также оснащен несколькими входами DisplayPort и DVI. Необходимые кабели входят в комплект поставки вместе с блоком внешнего питания.

Вес 21HQ613D без подставки составляет 5,45 кг, а его размеры составляют 364,5 x 474,4 x 78 мм.