TCL начала продажи 50 XL 5G, единственного смартфона 50-й серии.

TCL выпустила новый доступный смартфон, который будет похож на Samsung Galaxy A15 5G. Поступающий в продажу как TCL 50 XL 5G, смартфон работает под управлением Android 14 "из коробки" и продается по цене 159,99 долларов.

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TCL начала продажи 50 XL 5G, единственного смартфона 50-й серии. TCL представила 50 XL 5G в феврале во время MWC 2024 вместе с шестью другими смартфонами, включая два варианта NXTPAPER.

Компания Metro by T-Mobile в Северной Америке уже открыла заказы на 159,99 долларов. TCL 50 XL 5G имеет размеры 167,6 x 75,5 x 8,22 мм и весит 195 г. Аппарат продается только в сланцево-сером цвете, с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ расширяемого хранилища. В нем установлен чипсет MediaTek Dimensity 6100 Plus, который был ранее протестирован в Samsung Oukitel WP33 Pro 5G, а также в смартфонах Samsung Galaxy A15 5G и Galaxy XCover7.

TCL 50 XL 5G оснащен основной камерой на 50 Мп, сверхширокоугольной камерой на 2 Мп, глубинной камерой на 2 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. Отдельно устройство поставляется с предустановленной Android 14. TCL также устанавливает 6,78-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080p (2460 x 1080) с соотношением сторон 20:9, разрешением 2.5D и частотой обновления 120 Гц. Предлагается аккумулятор емкостью 5,010 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт.