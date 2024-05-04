Anker PowerCore Fusion 10K будет продаваться по цене 44,99 долларов.

В США появится новый Anker PowerCore Fusion 10K со встроенным кабелем USB-C. В этом многоцелевом продукте блок питания сочетается с зарядным устройством со складывающимися контактами. Это нужно для облегчения транспортировки. Кроме того, встроенный дисплей показывает оставшийся уровень заряда батареи.

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Anker выпускает новый многоцелевой блок питания. Модель чем-то похожа на блок питания Anker 3-в-1 (30 Вт, Fusion, встроенный кабель USB-C), выпущенный ранее в этом году.

Аксессуар обозначается как Anker PowerCore Fusion 10K со встроенным кабелем USB-C и номером модели A1637. Емкость блока питания составляет 10 000 мАч, что вдвое больше, чем у старой модели. Универсальный аксессуар может выполнять функцию зарядного устройства благодаря откидным контактам. Наряду со встроенным кабелем USB-C, блок питания оснащен встроенным дисплеем, показывающим оставшийся уровень заряда батареи.

Объем устройства составит 165 см3, а вес - 300 г. Хотя на изображении модель представлена только в черном цвете, Anker часто выпускает такие устройства в различных цветах. Например, блок питания 3 в 1 доступен в черном, белом, фиолетовом, розовом и синем цветах. Anker PowerCore Fusion 10K со встроенным кабелем USB-C будет продаваться по цене 44,99 долларов.