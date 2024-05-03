Интеллектуальная камера безопасности обеспечивает моторизованное панорамирование и наклон для обеспечения большой зоны обзора.

Amazon анонсировала новую Ring Pan-Tilt Indoor Cam, интеллектуальную камеру безопасности. Моторизованный механизм панорамирования модели обеспечивает охват помещения на 360 градусов. Камеру можно наклонять до 169 ° и уменьшить количество слепых зон.

Камера для помещений с функцией панорамирования снимает видео в разрешении 1080P HD и обеспечивает цветное ночное видение. Как и другими устройствами Ring, ею можно управлять через приложение. Можно подключить ее к другим устройствам "умного дома", позволяя использовать голосовые команды Alexa.

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Другие функции включают двустороннюю связь, настраиваемые зоны движения и звуковую сигнализацию. Устройство поставляется с 30-дневной пробной версией RingProtect.

Камера безопасности доступна в пяти цветах, включая черный и белый. А также в трех новых оттенках: Starlight (кремовый), Blush (розовый) и Charcoal (серый).