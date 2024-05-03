Она выполнена в знакомом стиле с хорошо закругленными краями, прочной прорезиненной металлической конструкцией.

Компания Bose только что представила SoundLink Max, новейшую и самую большую модель в линейке портативных колонок SoundLink. Она может похвастаться ручкой для переноски и прочной конструкцией со степенью защиты IP67. Она также оснащена Snapdragon Sound и технологией Bose SimpleSync для улучшения подключения и качества звука. Стоимость колонки составляет 399 долларов. Она поступит в продажу с 16 мая.

SoundLink Max по сути представляет собой очень прочный SoundLink Flex. Она выполнена в знакомом стиле дизайна с хорошо закругленными краями, прочной прорезиненной металлической конструкцией и кнопками soft touch в верхней части. Динамик имеет водо- и пыленепроницаемость по стандарту IP67, выдерживает некоторые удары и падения и даже плавает в воде. Однако Bose не рекомендует использовать его во влажном состоянии.

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Изюминкой является съемная веревочная ручка, которая должна облегчить переноску колонки весом 2,1 кг. Время автономной работы рассчитано на 20 часов (измеряется при 65% громкости). Порт USB-C позволяет заряжать другие устройства.

Bose расширила возможности подключения с помощью Bluetooth 5.3 (по сравнению с версией 4.2 для Flex), многоточечных подключений и Google Fast Pair. Звук Snapdragon и адаптивный кодек aptX поддерживаются для улучшения качества звука, стабильности соединения и задержки. Большое значение имеет 3,5-мм вход aux, позволяющий подключаться только к проводным источникам.

Звук создают три активных динамика, расположенных на передней панели, которым помогают два пассивных излучателя.

SoundLink Max через приложение Bose Music может использовать SimpleSync для синхронизации с другими колонками и звуковыми панелями Bose. В приложении также есть эквалайзер и другие настройки для качества прослушивания.

SoundLink Max стоит 399 долларов. Он представлен в двух цветах – синем и черном.