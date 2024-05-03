Компания Valve сегодня выпустила первую версию Proton 9.0, самую новую стабильную версию слоя совместимости с Windows, позволяющего запускать игры на Steam Deck и настольных Linux.

Сегодня игровой мир Linux получает огромный толчок с выпуском Proton 9.0. Proton - это инструмент с открытым исходным кодом, который позволяет играть в некоторые игры для Windows в Linux.

В этой последней версии представлены обширные улучшения совместимости. Благодаря этому улучшается работа многих игр, которые ранее воспроизводились только на Proton Experimental.

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Одним из ключевых технических обновлений Proton 9.0 является оптимизация для процессоров с большим количеством ядер. В таких играх, как Far Cry 2 и Ведьмак 2: Убийцы королей, улучшена производительность из-за недавно введенного ограничения на количество ядер.

В Proton 9.0 по умолчанию включен NVAPI для большинства игр. Он улучшит графику и производительность на оборудовании NVIDIA.

Исправления включают удаление предупреждения о сертификате безопасности в Brawhalla, устранение проблем со звуком в нескольких играх, включая BOOMEROAD и DORONKO WANKO. Также улучшилось воспроизведение видео в таких играх, как BIOMUTANT и Sea of Thieves.

Обновления dxvk и vkd3d-proton обеспечивают лучшую эмуляцию DirectX. Внедрение поддержки Steamworks SDK 1.59 обещает более плавную интеграцию с функциями Steam.

С Proton 9.0 Valve продолжает расширять возможности игр на Linux. Геймеры смогут наслаждаться более широким спектром игр, не покидая предпочитаемую ими операционную систему.