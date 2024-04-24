Halo объединен с Applied Intuition.

Компания Luminar Technologies представила свой новейший лидарный датчик во вторник. Она заявила, что сотрудничает с производителем программного обеспечения для автомобилей Applied Intuition. Это помогает автопроизводителям в тестировании их систем ассистированного вождения.

Объединение предоставит производителям автомобилей решения для тестирования своих систем вспомогательного вождения с использованием сенсорного симулятора Applied Intuition. Он интегрирован с моделями лидарных датчиков Luminar.

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Лидарный датчик помогает беспилотным автомобилям и системам помощи водителю получать трехмерную карту дороги. Он считается ключом к достижению полной автономности транспортных средств.

Новейший лидарный датчик Luminar меньше, чем датчики предыдущего поколения. Он будет сливаться с линией крыши автомобиля или за лобовым стеклом.

Автопроизводители смогут точно тестировать и валидировать программные системы Luminar на основе лидаров в виртуальных средах.

Компания также сообщила, что начала поставки своих лидарных датчиков для Volvo Cars в преддверии выпуска EX90. Он, станет первым в мире потребительским автомобилем, стандартизировавшим эту технологию.

В конце февраля Luminar сослался на задержку графика производства новых электрических внедорожников Volvo EX90 в связи с неудовлетворительными результатами четвертого квартала.