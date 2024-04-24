Внешний вид электрического Range Rover выглядит идентично своим аналогам ICE.

Новый Range Rover EV прокатился по ледяным озерам Швеции. Land Rover также раскрыл некоторые детали своего впечатляюще звучащего дизайна двигателя собственного производства.

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Land Rover ранее раскрыл планы по производству электрического внедорожника на 2024 год. Недавно Land Rover продемонстрировал впечатляющий контроль на льду, а также предоставил некоторое представление о довольно необычно звучащей специальной трансмиссии.

Land Rover также поделился некоторыми сведениями о настройке своей трансмиссии. Она представляет собой собственную систему. Land Rover заявляет, что новая система контроля тяги для его электродвигателей может регулировать мощность и крутящий момент индивидуально для каждого двигателя.

Внешний вид электрического Range Rover выглядит идентично своим аналогам ICE.

Запуск и цены на данный момент ещё неизвестны. Однако предполагается, что производственный цикл запустится в конце 2024 года.

Если стоимость Range Rover Electric приблизится к цене Tesla Cybertruck в 100 000 долларов, это может дать двум американским производителям электромобилей шанс побороться за свои деньги в сфере роскоши.



