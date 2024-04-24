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Новостник
Meta* анонсировала несколько обновлений для смарт-очков Ray-Ban
Умные очки Ray-Ban Meta* работают с искусственным интеллектом без проектора или подписки.

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Умные очки Ray-Ban Meta* стали приятным сюрпризом. Они снимают видео, фотографируют, ведут прямые трансляции и служат адекватной заменой наушникам. При этом выглядят как обычные солнцезащитные очки. Тем не менее, все ждали добавления мультимодального искусственного интеллекта. И вот оно здесь.

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Что такое мультимодальный искусственный интеллект? Проще говоря, это набор инструментов, который позволяет помощнику с ИИ обрабатывать несколько типов информации, включая фотографии, видео, текст и аудио. ИИ может видеть и понимать окружающий мир в режиме реального времени. Это основная концепция, лежащая в основе клеветнического ПИН-кода AI от Humane.

С сегодняшнего дня в Ray-Ban Meta* широко внедряется мультимодальный Meta* AI. Это огромный шаг вперед для носимых устройств.

В очках есть камера и пять микрофонов, выполняющих роль глаз и ушей искусственного интеллекта. Они также могут читать вывески на разных языках, что отлично подходит для путешествий. 

Мультимодальный ИИ был не единственным анонсированным сегодня обновлением для умных очков. Meta* представила интеграцию видеозвонков без помощи рук с WhatsApp и Messenger. Также есть несколько новых дизайнов оправ для тех, кто следит за модой. Новые модели могут комплектоваться линзами по рецепту врача. Они доступны для предварительного заказа прямо сейчас. Стоимость смарт-очков Ray-Ban Meta* начинается от 300 долларов.

*Внесена в перечень запрещенных организаций на территории РФ

#meta #ray-ban meta
Источник: ray-ban.com
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