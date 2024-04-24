Tesla запустила в продажу в США версию своего компактного седана Model 3 по цене 52 990 долларов, сообщается на сайте производителя электромобилей во вторник.

Tesla официально представила новую версию недавно обновленного седана Model 3, поскольку компания стремится бороться с падающим спросом.

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Новая версия Model 3, цена которой начинается от 52 990 долларов, оснащена системой активного демпфирования и адаптивной подвеской для лучшей управляемости и комфорта. У автомобиля есть запас хода от аккумулятора 296 миль. Он может разгоняться с 0 до 60 миль в час за 2,9 секунды при 510 предлагаемых лошадиных силах.

По сравнению с предыдущей Model 3 Performance, новая версия имеет на 32% большую пиковую мощность и на 16% больший крутящий момент, а также на 5% меньшее сопротивление. По словам Tesla, все это достигается при потреблении меньшего количества энергии, чем ее предшественник. Отчасти это благодаря приводу нового поколения, а также заднему диффузору и спойлеру. Передняя и задняя части автомобиля претерпели небольшой рестайлинг, отличающий его от других версий.

В салоне появилась панель рассеянного света, отличное шумоподавление, улучшенные материалы отделки, рулевое колесо без ножек и новый сенсорный дисплей.

Tesla запускает новую Model 3 Performance в то время, когда компания переживает один из худших кварталов по объемам поставок.