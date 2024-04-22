Компании Apple стоит выпустить по-настоящему дешевый iPhone — он позволит нарастить продажи, считает аналитик и инсайдер Марк Гурман из Bloomberg.

Apple долгое время была довольна продажами iPhone в Китае. Однако азиатский рынок, который был весьма выгоден для роста Apple, сейчас не оправдывает ожиданий компании. И всё это из-за недавнего успеха китайских производителей смартфонов и правил, введенных китайским правительством.

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По данным исследовательской фирмы IDC продажи iPhone снизились на 10%. Запрет, введенный Китаем в отношении иностранных брендов, также способствовал снижению продаж Apple.

Проблема снижения продаж Apple на самом деле заключается в самих устройствах. Apple не предоставляет потребителям достаточных стимулов для перехода на новые устройства.

Линейка iPhone от Apple ежегодно претерпевает незначительные улучшения. Решением этой проблемы от Apple должно стать внедрение новых продуктовых линеек. Недавно Apple представила Vision Pro, но из-за его высокой цены и очень долгого времени, которое потребуется людям для адаптации, это не приведет к значительному увеличению доходов компании.

Лучшее, что Apple может сделать прямо сейчас, - это представить бюджетный iPhone. Хотя Apple удалось представить телефоны по цене вдвое дешевле стандартных iPhone и Pro iPhone с моделями iPhone SE, дизайн телефона был устаревшим. В то время как другие производители представили мощные камеры и большие экраны в ценовом диапазоне 400 долларов, Apple решила предложить в iPhone SE модуль с одной камерой.