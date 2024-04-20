Эмулятор Delta доступен в магазине приложений для iPhone. Пользователи по-прежнему могут играть в ретро-игры на Apple TV благодаря функции совместного использования экрана и Airplay.

Пользователи могут использовать новое приложение для iPhone, чтобы воспроизвести старые игры на своём телевизоре.

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Запуск эмулятора Delta на iPhone - это большое событие во многих отношениях. Delta поддерживает AirPlay, чтобы пользователи могли транслировать видео и звук со своего телефона на другое устройство Apple, например на Apple TV или компьютер. Игра воспроизводится на большом экране, а телефон становится контроллером с сенсорным экраном. Если подключить контроллер Bluetooth к iPhone, то его можно использовать для игры.

Один из пользователей протестировал настройку с помощью iPhone, Apple TV и контроллера DualSense для PS5. По его словам это было невероятно просто. Пользователь использовал несколько игр для NES, SNES и GBA. Игры выглядели великолепно, не было заметных задержек в управлении. Также был проведён тест на MacBook Air. Процесс был таким же простым. Сенсорные элементы управления Delta работают исправно, но они просто не такие, как настоящие кнопки.

AirPlay открывает возможности для разных приложений и многопользовательских игр.