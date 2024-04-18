Как заявил тест-пилот Билл Грей, целью является проверка и обучение ИИ-систем для выполнения различных задач, что позволит создать новые возможности для использования искусственного интеллекта в воздушно-космической сфере.

ВВС США внедряют искусственный интеллект в кресло пилота. В четверг Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) сообщило, что управляемый ИИ реактивный самолёт успешно столкнулся с пилотом-человеком во время испытаний воздушного боя.

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DARPA начало экспериментировать с приложениями искусственного интеллекта в декабре 2022 года в рамках своей программы Air Combat Evolution (ACE). Компания работала над разработкой системы ИИ, способной автономно управлять истребителем. При этом соблюдались все протоколы безопасности ВВС.

После проведения симуляций воздушного боя с использованием искусственного интеллекта пилота DARPA проверила свою работу, установив систему ИИ в свой экспериментальный самолёт X-62A. Это позволило им поднять управляемый искусственным интеллектом летательный аппарат в воздух на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии.

X-62A столкнулся с F-16, управляемым исключительно пилотом-человеком, где оба самолёта продемонстрировали "высокоэффективные столкновения нос к носу" и сблизились на расстояние 2000 футов со скоростью 1200 миль в час. DARPA не сообщает, какой самолёт выиграл воздушный бой.

На данный момент агентство провело 21 испытательных полёта и заявляет, что испытания продолжатся до 2024 года. Стремительный прогресс в области ИИ вызвал опасения по поводу того, как военные могут использовать системы.